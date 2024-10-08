Взрывы в Харькове: пострадал 16-летний, под завалами – люди (дополняется)

Взрывы в одном из районов Харькова прогремели в 10:40.

Дополнено 12:18. В результате удара РФ по Харькову госпитализировали семь человек. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, другим пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Дополнено в 11:56. Мэр Игорь Терехов сообщил о 16 пострадавших вследствие обстрела.

Дополнено в 11:29. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что уже известно об 11 пострадавших, среди них – 16-летний подросток. Трое людей в тяжелом состоянии.

Дополнено в 11:21. Под завалами находятся как минимум двое людей, на месте работают спасатели, заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 11:19. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетов» было несколько. Количество пострадавших увеличилось до 6. На месте обстрела возник пожар.

О предварительных последствиях обстрела города проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел около 10:40. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по одному из районов города враг ударил ракетой. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о «прилете» КАБа по производству в Индустриальном районе.