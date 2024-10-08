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Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється)

Події 12:18   08.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється) Скриншот

Вибухи в одному з районів Харкова пролунали о 10:40.

Доповнено 12:18. Наразі внаслідок удару РФ по Харкову шпиталізували сім людей. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Доповнено об 11:56. Мер Ігор Терехов повідомив про 16 постраждалих внаслідок обстрілу.

Доповнено об 11:29. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що вже відомо про 11 постраждалих, серед них – 16-річний підліток. Троє людей у ​​тяжкому стані.

Доповнено об 11:21. Під завалами перебувають щонайменше двоє людей, на місці працюють рятувальники, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Доповнено об 11:19. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прильотів” було кілька. Кількість постраждалих збільшилась до шести. На місці обстрілу виникла пожежа.

Про попередні наслідки обстрілу міста повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Згодом мер Ігор Терехов повідомив, що по одному з районів міста ворог ударив ракетою. Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував про “приліт” КАБу по виробництву в Індустріальному районі.

Читайте також: У Харкові пролунав вибух: ракета чи КАБ ударили по виробництву

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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