Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється)
Вибухи в одному з районів Харкова пролунали о 10:40.
Доповнено 12:18. Наразі внаслідок удару РФ по Харкову шпиталізували сім людей. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.
Доповнено об 11:56. Мер Ігор Терехов повідомив про 16 постраждалих внаслідок обстрілу.
Доповнено об 11:29. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що вже відомо про 11 постраждалих, серед них – 16-річний підліток. Троє людей у тяжкому стані.
Доповнено об 11:21. Під завалами перебувають щонайменше двоє людей, на місці працюють рятувальники, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Доповнено об 11:19. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прильотів” було кілька. Кількість постраждалих збільшилась до шести. На місці обстрілу виникла пожежа.
Про попередні наслідки обстрілу міста повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вибух у Харкові пролунав близько 10:40. Згодом мер Ігор Терехов повідомив, що по одному з районів міста ворог ударив ракетою. Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов поінформував про “приліт” КАБу по виробництву в Індустріальному районі.
Читайте також: У Харкові пролунав вибух: ракета чи КАБ ударили по виробництву
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибухи, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи в Харкові: постраждав 16-річний, під завалами – люди (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 12:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в одному з районів Харкова пролунали о 10.40.".