Враг изменил тактику ударов по Харькову, что с 18-й больницей после «прилета»

На прошлой неделе Харьков пережил 36 обстрелов. 84 человека пострадали, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Самое тяжелое испытание, по данным городского головы, пришлось на ночь 3 ноября, когда враг повредил медучреждение и около 20 многоэтажек в Немышлянском районе. 18-я больница получила серьезные разрушения. Это специализированное учреждение, где ежедневно спасают пациентов с острыми инфарктами и сверхсложными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Впрочем, паники не было. Наши медики сработали просто безупречно. Они не растерялись ни на секунду. Всех пациентов, нуждавшихся в дальнейшем стационарном наблюдении, мы оперативно и безопасно перевели в другие больницы города», — отметил Терехов.

Он рассказал, что в 18-й больнице уже полностью закрыли тепловой контур в поврежденных корпусах. Параллельно идет восстановление помещений и оборудования.

«Будем возвращать отделение к полноценной работе шаг за шагом, потому что эти кровати критически необходимы», — говорит мэр.

В общем под огнем на прошлой неделе оказались шесть районов Харькова. Терехов констатирует: враг несколько изменил тактику: большинство атак, 27 случаев, были FPV-дронами. Но применяли оккупанты и другие беспилотники («Молния» и «Бандероль»), управляемые авиабомбы и «Искандеры».

«Россияне бьют исключительно по гражданской жизни. Как и всегда. Под ударами — жилые дома, обычная гражданская инфраструктура, авто, в том числе и коммунальные. А 8 ноября в Киевском районе они применили подлую тактику двойного удара: ударили туда, куда уже прибыли спасатели. Повредили пожарную машину, но, к счастью, ребята из ГСЧС не пострадали”, — пишет мэр.

Коммунальщики продолжают устранять последствия взрывов по всему городу. Закрывают выбитые окна, убирают обломки, ремонтируют поврежденные сети.