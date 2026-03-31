Опасные виды боеприпасов обнаружили на Харьковщине: подробности от Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов предупреждает: враг продолжает применять на Харьковщине опасные виды боеприпасов.

Синегубов отметил, что, по информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.

Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.

«Призываю всех жителей области быть максимально осторожными! В случае обнаружения подозрительных предметов – не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать», — обратился председатель ХОВА.

От таких боеприпасов следует держаться на значительном расстоянии, а при обнаружении нужно немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101, 102.