Live

Опасные виды боеприпасов обнаружили на Харьковщине: подробности от Синегубова

Происшествия 15:14   31.03.2026
Виктория Яковенко
Глава ХОВА Олег Синегубов предупреждает: враг продолжает применять на Харьковщине опасные виды боеприпасов.

Синегубов отметил, что, по информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.

Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.

«Призываю всех жителей области быть максимально осторожными! В случае обнаружения подозрительных предметов – не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать», — обратился председатель ХОВА.

От таких боеприпасов следует держаться на значительном расстоянии, а при обнаружении нужно немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101, 102.

Читайте также: РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет (дополнено)

Популярно
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
31.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 31 марта: удар по Чугуеву, опасные боеприпасы
Новости Харькова — главное 31 марта: удар по Чугуеву, опасные боеприпасы
31.03.2026, 15:18
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет (дополнено)
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет (дополнено)
31.03.2026, 14:29
Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой
Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой
31.03.2026, 11:13
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
31.03.2026, 09:35
Опасные виды боеприпасов обнаружили на Харьковщине: подробности от Синегубова
Опасные виды боеприпасов обнаружили на Харьковщине: подробности от Синегубова
31.03.2026, 15:14

Новости по теме:

03.07.2025
ЧП на Харьковщине: мужчина принес домой найденный боеприпас, а он взорвался
05.03.2025
Жители нашли остатки российского боеприпаса от РСЗО на Харьковщине (фото)
27.01.2025
Ситуация в Волчанске: как влияет погода и есть ли дефицит боеприпасов (видео)
22.01.2025
Гранаты, патроны и психотропы нашли дома у харьковчанина: что решил суд
05.12.2024
Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 15:14;

