Опасные виды боеприпасов обнаружили на Харьковщине: подробности от Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов предупреждает: враг продолжает применять на Харьковщине опасные виды боеприпасов.
Синегубов отметил, что, по информации взрывотехнических подразделений, на территории области фиксируют использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения.
Кроме этого, обнаруживают мины с магнитным датчиком цели: круглой формы, зеленого цвета. Они также обладают свойством самоликвидации.
«Призываю всех жителей области быть максимально осторожными! В случае обнаружения подозрительных предметов – не подходите к ним и не пытайтесь самостоятельно их перемещать», — обратился председатель ХОВА.
От таких боеприпасов следует держаться на значительном расстоянии, а при обнаружении нужно немедленно сообщать соответствующие службы по номерам 101, 102.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: боеприпас, Олег Синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 15:14;