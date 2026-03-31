РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет
Утром оккупанты атаковали беспилотником Чугуев. Мэр города Галина Минаева информировала об ударе по неработающему предприятию в одном из микрорайонов.
Позже она уточнила, что в результате обстрела есть пострадавшие.
«Разные степени ранения у гражданской женщины и троих сотрудников полиции», — отметила Минаева.
Поврежден объект критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов (преимущественно остекление и крыши).
«Все районы города, которые сейчас находятся без электричества, будут подключены ориентировочно в течение двух часов. Исключение – микрорайон Дружба. Здесь электроснабжение будет возобновлено после обследования территории на предмет взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети», — рассказала Минаева.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, пострадавшие, Чугуїв, Чугуев;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 12:17;