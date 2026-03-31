РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет

Происшествия 12:17   31.03.2026
Виктория Яковенко
РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет

Утром оккупанты атаковали беспилотником Чугуев. Мэр города Галина Минаева информировала об ударе по неработающему предприятию в одном из микрорайонов.

Позже она уточнила, что в результате обстрела есть пострадавшие.

«Разные степени ранения у гражданской женщины и троих сотрудников полиции», — отметила Минаева.

Поврежден объект критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов (преимущественно остекление и крыши).

«Все районы города, которые сейчас находятся без электричества, будут подключены ориентировочно в течение двух часов. Исключение – микрорайон Дружба. Здесь электроснабжение будет возобновлено после обследования территории на предмет взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети», — рассказала Минаева.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 12:17;

