РФ ударила по Чугуеву: среди пострадавших – копы, пропал свет

Утром оккупанты атаковали беспилотником Чугуев. Мэр города Галина Минаева информировала об ударе по неработающему предприятию в одном из микрорайонов.

Позже она уточнила, что в результате обстрела есть пострадавшие.

«Разные степени ранения у гражданской женщины и троих сотрудников полиции», — отметила Минаева.

Поврежден объект критической инфраструктуры, детское учреждение и около 15 частных домов (преимущественно остекление и крыши).

«Все районы города, которые сейчас находятся без электричества, будут подключены ориентировочно в течение двух часов. Исключение – микрорайон Дружба. Здесь электроснабжение будет возобновлено после обследования территории на предмет взрывоопасных предметов и ликвидации повреждений сети», — рассказала Минаева.