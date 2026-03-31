РФ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих – копи, зникло світло
Вранці окупанти атакували безпілотником Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва інформувала про удар по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів.
Пізніше вона уточнила, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
«Різні ступені поранення у цивільної жінки та трьох співробітників поліції», – зазначила Мінаєва.
Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків (переважно скління та дахи).
«Усі райони міста, які зараз знаходяться без електрики, будуть підключені орієнтовно протягом двох годин. Виключення – мікрорайон Дружба. Тут електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі», – розповіла Мінаєва.
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, пострадалі, Чугуїв;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 12:17;