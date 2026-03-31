Live

РФ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих – копи, зникло світло

Події 12:17   31.03.2026
Вікторія Яковенко
Вранці окупанти атакували безпілотником Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва інформувала про удар по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів.

Пізніше вона уточнила, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

«Різні ступені поранення у цивільної жінки та трьох співробітників поліції», – зазначила Мінаєва.

Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, дитячий заклад та близько 15 приватних будинків (переважно скління та дахи).

«Усі райони міста, які зараз знаходяться без електрики, будуть підключені орієнтовно протягом двох годин. Виключення – мікрорайон Дружба. Тут електропостачання буде відновлене після обстеження території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі», – розповіла Мінаєва.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «РФ вдарила по Чугуєву: серед постраждалих – копи, зникло світло», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 12:17;

