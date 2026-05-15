Новини Харкова — головне 15 травня: як минула ніч

Події 07:15   15.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Безперервно цілу ніч звучить на Харківщині тривога

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:26 – на місто почали рухатись БпЛА.

Під ранок, о 04:31 у Повітряних силах ЗСУ повідомили: на північному сході зафіксували активність ворожої авіації. Для прифронтових населених пунктів на цих напрямах виникла загроза застосування авіабомб.

Незабаром захисники неба написали про БпЛА на півдні Харківщини – вони рухалися на Барвінкове. А о 04:42 на регіон полетіли КАБи.

Інформації про “прильоти” та руйнування не було. Станом на 7:15 тривога триває. Моніторингові ТГ-канали пишуть про загрозу ударів БпЛА.

Читайте також: Сьогодні 15 травня 2026: яке свято та день в історії

  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 07:15;

