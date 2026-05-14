Вибито понад пів тисячі вікон: що відомо про наслідки обстрілу Харкова

Комунальники продовжують працювати на місцях «прильотів» у Харкові. Директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю ХМР Юрій Сидоренко в етері нацмарафону розповів про наслідки ударів.

«Ніч почалася важко. Харків був під масованою атакою ворожих «шахедів». Завдяки ППО, багато з них були збиті у небі. Але все ж таки, один з них завдав удару по об’єкту залізничної інфраструктури з подальшим загорянням тепловоза. На щастя, ніхто не постраждав. Потім уламки одного зі збитих «шахедів» упали на дорогу в Шевченківському районі», – повідомив Сидоренко.

Ранкова ж атака БпЛА не обійшлася без постраждалих, продовжує він.

«Один із «шахедів» прилетів на Салтівку, потрапив не у будинок, а між багатоповерхівками. Там дуже багато вибитих вікон. Понад пів тисячі. Там є постраждалі. Частина вікон була закрита вже за півтори години після «прильоту». Зараз там працюють комунальники. До вечора точно будуть закрити всі вікна, всі контури. Найбільше постраждалих виявилось внаслідок удару по центру міста. Це біля майдану Свободи. Він стався біля зупинки транспорту», – кажуть у мерії.

Сидоренко уточнив, що з проханням про відселення до міськради ніхто не звертався.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

У пресслужбі Харківської міськради повідомляють, що внаслідок ранкової ворожої атаки в Салтівському районі було пошкоджено щонайменше 18 будівель.

Нагадаємо, вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони. Спочатку окупанти вдарили по Салтівському району – “шахед” пошкодив сім будинків та два гуртожитки. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: росіяни обстріляли ще й Шевченківський район. За даними облпрокуратури, внаслідок ударів постраждали 29 людей, серед них – є діти.