Выбито более полутысячи окон: что известно о последствиях обстрела Харькова

Коммунальщики продолжают работать на местах «прилетов» в Харькове. Директор департамента по делам информации и связей с общественностью ХГС Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона рассказал о последствиях ударов.

«Ночь началась тяжело. Харьков был под массированной атакой вражеских «Шахедов». Благодаря ПВО многие из них были сбиты в небе. Но все же один из них нанес удар по объекту железнодорожной инфраструктуры с последующим возгоранием тепловоза. К счастью, никто не пострадал. Затем обломки одного из сбитых «Шахедов» упали на дорогу в Шевченковском районе», – сообщил Сидоренко.

Утренняя атака БпЛА не обошлась без пострадавших, продолжает он.

«Один из «Шахедов» прилетел на Салтовку, попал не в дом, а между многоэтажками. Там очень много выбитых окон. Более полтысячи. Там есть пострадавшие. Часть окон была закрыта уже через полтора часа после «прилета». Сейчас там работают коммунальщики. К вечеру точно будут закрыть все окна, все контуры. Больше всего пострадавших оказалось в результате удара по центру города. Это возле площади Свободы. Он произошел возле остановки транспорта», — говорят в мэрии.

Сидоренко уточнил, что с просьбой об отселении в горсовет никто не обращался.

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщают, что в результате утренней вражеской атаки в Салтовском районе было повреждено по меньшей мере 18 зданий.

Напомним, утром 14 мая россияне снова начали бить по городу. Под атакой ВС РФ оказались два района. Сначала оккупанты ударили по Салтовскому району — «Шахед» повредил семь домов и два общежития. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: россияне обстреляли еще и Шевченковский район. По данным облпрокуратуры, в результате ударов пострадали 29 человек, среди них – есть дети.