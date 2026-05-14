Что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове, сообщили в мэрии
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии рассказали, что на местах утренних обстрелов Харькова уже работают коммунальщики.
В частности, – сотрудники КП «Жилкомсервис».
«Специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення», – отметили в мэрии.
Напомним, утром россияне атаковали три района Харькова — Основянский, Салтовский и Шевченковский. В Салтовском, по данным мэра Игоря Терехова, повреждены два общежития и семь домов. Пострадавших девять – семь женщин и двое детей — восьмилетний мальчик и 13-летняя девочка. Еще один «прилет» был в самом центре Харькова — в районе метро «Университет». Там пострадали 14 людей. Ночью, по данным городского головы, было еще пять прилетов.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 11:22;