Что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове, сообщили в мэрии

Происшествия 11:22   14.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии рассказали, что на местах утренних обстрелов Харькова уже работают коммунальщики.

В частности, – сотрудники КП «Жилкомсервис».

«Специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення», – отметили в мэрии.

Напомним, утром россияне атаковали три района Харькова — Основянский, Салтовский и Шевченковский. В Салтовском, по данным мэра Игоря Терехова, повреждены два общежития и семь домов. Пострадавших девять – семь женщин и двое детей — восьмилетний мальчик и 13-летняя девочка. Еще один «прилет» был в самом центре Харькова — в районе метро «Университет». Там пострадали 14 людей. Ночью, по данным городского головы, было еще пять прилетов.

