На севере – активизация войск РФ, на Купянщине – затишье: данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00, в течение минувших суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 23 раза. Практически все боестолкновения были на севере области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 22 раза около Волчанских Хуторов, Лимана, Охримовки, Старицы и в сторону населенных пунктов Терновая, Избицкое и Волоховка.
На Купянском – СОУ успешно отбили одну атаку врага в районе Боровской Андреевки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 91 авиационный удар, сбросил 302 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражений 9828 дронов-камикадзе и осуществил 3418 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 120 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Потери оккупантов, по информации ГШ, следующие:
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 08:10;