Не только гроза, но и град: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая
В четверг, 14 мая, в Харькове и области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь, днем гроза, возможен слабый град.
В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов тепла, днем – 19–21, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит 11–16 градусов со знаком «плюс», днем – 18–23.
Ветер южный, 7–12 м/с.
«Завтра левобережье Украины будет под влиянием атмосферных фронтов, поэтому ожидаются периодические дожди, возможно с грозами. А вот значительная часть правобережья окажется в зоне влияния антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в четверг, 14 мая. Днем по Харькову и области также ожидаются грозы.
- • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 20:49;