Не только гроза, но и град: прогноз погоды в Харькове и области на 14 мая

Погода 20:49   13.05.2026
Елена Нагорная
В четверг, 14 мая, в Харькове и области будет облачно. Ожидается кратковременный дождь, днем гроза, возможен слабый град.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов тепла, днем – 19–21, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит 11–16 градусов со знаком «плюс», днем – 18–23.

Ветер южный, 7–12 м/с.

«Завтра левобережье Украины будет под влиянием атмосферных фронтов, поэтому ожидаются периодические дожди, возможно с грозами. А вот значительная часть правобережья окажется в зоне влияния антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в четверг, 14 мая. Днем по Харькову и области также ожидаются грозы.

Читайте также: На две недели раньше: метеорологическое лето уже началось на Харьковщине

