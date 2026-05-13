Не тільки гроза, а й град: прогноз погоди по Харкову та області на 14 травня

Погода 20:49   13.05.2026
Олена Нагорна
У четвер, 14 травня, у Харкові та області буде хмарно. Очікується короткочасний дощ, удень гроза, можливий слабкий град.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів тепла, вдень – 19–21, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів зі знаком «плюс», удень – 18–23.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Завтра лівобережжя України буде під впливом атмосферних фронтів, тому очікуються періодичні дощі, можливо з грозами. А ось значна частина правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому тут переважатиме суха погода“, – підтверджує синоптикиня Наталка Діденко.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у четвер, 14 травня. Вдень у Харкові та області також очікуються грози.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 20:49;

