Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини
Щонайменше трьома FPV-дронами атакували росіяни близько 18:00 13 травня приватний будинок у прикордонному селищі Козача Лопань Харківської області.
Як повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, дрони завдавали послідовних ударів по будинку, в якому перебували донька з матір’ю – жінки 1974 та 1950 років народження.
Внаслідок цієї атаки донька отримала численні уламкові поранення різних частин тіла, а її мати зазнала гострої реакції на стрес.
Обох постраждалих доправили до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози їхнім життям немає.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, залізнична та газова інфраструктура були цілями російських атак у Харківській області 13 травня. Також вранці росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, В'ячеслав Задоренко, Козача Лопань, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 21:06;