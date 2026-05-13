Три FPV послідовно атакували приватний дім з жінками у прикордонні Харківщини

Щонайменше трьома FPV-дронами атакували росіяни близько 18:00 13 травня приватний будинок у прикордонному селищі Козача Лопань Харківської області.

Як повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, дрони завдавали послідовних ударів по будинку, в якому перебували донька з матір’ю – жінки 1974 та 1950 років народження.

Внаслідок цієї атаки донька отримала численні уламкові поранення різних частин тіла, а її мати зазнала гострої реакції на стрес.

Обох постраждалих доправили до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози їхнім життям немає.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, залізнична та газова інфраструктура були цілями російських атак у Харківській області 13 травня. Також вранці росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади.