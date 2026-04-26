Автівку в Руській Лозовій під Харковом атакував FPV на оптоволокні (фото)
FPV-дроном на оптоволокні, за попередніми даними, атакували військові РФ цивільний позашляховик у Руській Лозовій Дергачівської громади ввечері 25 квітня.
Удару було завдано близько 20:00, коли автомобіль їхав територією села, повідомив голова МВА Вячеслав Задоренко.
37-річний водій та 32-річна пасажирка отримали контузії, чоловік також – травму ноги. Наразі життям постраждалих нічого не загрожує, медики надали їм необхідну допомогу.
Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби російських ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей, зокрема 56-річний чоловік у Богодухові, 75-річна жінка у Ківшарівці, а також чоловік і жінка в Руській Лозовій.
Читайте також: За добу на Харківщині росіяни здійснили 16 атак — зведення Генштабу ЗСУ
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, В'ячеслав Задоренко, новини Харкова, Русская Лозовая;
Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2026 в 11:54;