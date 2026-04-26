Автівку в Руській Лозовій під Харковом атакував FPV на оптоволокні (фото)

Події 11:54   26.04.2026
Елена Нагорная
FPV-дроном на оптоволокні, за попередніми даними, атакували військові РФ цивільний позашляховик у Руській Лозовій Дергачівської громади ввечері 25 квітня.

Удару було завдано близько 20:00, коли автомобіль їхав територією села, повідомив голова МВА Вячеслав Задоренко.

37-річний водій та 32-річна пасажирка отримали контузії, чоловік також – травму ноги. Наразі життям постраждалих нічого не загрожує, медики надали їм необхідну допомогу.

Як повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби російських ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей, зокрема 56-річний чоловік у Богодухові, 75-річна жінка у Ківшарівці, а також чоловік і жінка в Руській Лозовій. 

