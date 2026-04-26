Новини Харкова — головне за 26 квітня: як минула ніч, просування РФ

07:41

Війська РФ просунулися в напрямку Куп’янська

Проєкт DeepState оновив карту фронту. Території на північний захід від Синьківки, які в основному вважалися сірою зоною, тепер позначені як окуповані.

07:17

Протягом ночі у Харкові тричі оголошували повітряну тривогу

Перша тривала з 00:27 до 00:47 через загрозу безпілотників типу «Шахед». Друга – з 02:10 до 02:28, її причини не уточнювалися. Третя – з 02:59 до 02:53. Її оголосили через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.

О 03:17 Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківської області.

Ні мер Харкова Ігор Терехов, ні начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов про «прильоти» по місту вночі не повідомляли.