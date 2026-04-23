Live

Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня

Події 23:00   23.04.2026
На Харківщині – новий начальник СБУ. 19 млрд грн пішли на відновлення критичної інфраструктури Харкова. Начальник Богодухівської РВА звернувся до мешканців. Солодощі з наркотиками продавали на Харківщині. Поліція відкрила провадження за фактом мору риби. Годинник повернули на схил Саржиного яру в Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 квітня.

Начальника СБУ Харківщини змінили

З посади пішов Олександр Куць. Він очолював управління Служби безпеки регіону з літа 2022 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив начальником УСБУ Дениса Лутія. Про нього мало відомо. У роки до початку повномасштабного вторгнення Лутій служив в СБУ Львівської області.

19 млрд грн пішли на відновлення критичної інфраструктури Харкова

Таку суму в етері нацмарафону озвучив міський голова Ігор Терехов. Вона близька до річного бюджету міста. На 2026 рік усі заплановані видатки становлять близько 21,5 млрд грн. Терехов відзначив, що гроші на відновлення – не тільки міські. Залучали й допомогу міжнародних партнерів, і держави.

Влада продовжує заспокоювати знервованих жителів Богодухова

Панічні настрої в місті виникли після кількох поспіль діб масованих ударів БпЛА. Почали ширитися чутки, що росіяни готують наступ. Люди виїжджали. Начальник Богодухівської РВА Андрій Рисцов і мер міста Володимир Бєлий записали спільне звернення до жителів. Вони запевнили: знаходяться на робочих місцях, так само – як керівники всіх громад району, комунальники та екстрені служби. Рисцов нагадав: у країні війна, Богодухівська громада поруч із Сумщиною, де йдуть бойові дії, та кордоном з РФ. Тож ворог не полишає спроб посіяти паніку серед населення. Наразі захист неба в місті посилили. РВА прогнозує, що ситуація стабілізується. Тих, хто наслухався чуток і нервує, Рисцов запросив в гості до РВА. Запевнив, що прийме всіх, хто має до нього питання.

Солодощі з наркотиками продавали на Харківщині

В ГУ Нацполіції заявили: долучилися до загальнодержавної спецоперації. У її рамках «накрили» мережу кафе-шопів «U-420». Таких закладів у регіоні викрили 12. Там вилучили, зокрема, солодощі, напої, капсули та цигарки, в складі яких були наркотичні речовини. А також – зіп-пакети з гашишем, гриби, таблетки та рідини тощо.

Нацполіція буде розслідувати причини мору риби, який зафіксували в річках Харківщини

Біда розпочалася з річки Уди. Наразі, за повідомленням правоохоронців, масову загибель риби фіксують і в Сіверському Донці. Відповідне повідомлення поліціянти отримали від Держекоінспекції та зараз встановлюють обставини й осіб, які можуть бути причетними до забруднення води.  

Годинник повернули на схил Саржиного яру в Харкові

У «Зеленбуді» прозвітували: механізм перевірили та змастили, а також покращили. На циферблат додали секундний відлік і потужні світлодіоди, які буде добре видно навіть в сонячну погоду. 

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новий керівник УСБУ та 19 млрд грн на відновлення Харкова — підсумки 23 квітня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 квітня. ".