Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)

Записано 11:17   23.04.2026
Оксана Горун
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив дані останніх підрахунків щодо коштів на відновлення критичної інфраструктури міста.

“Якщо взяти взагалі, під час війни ми витрачаємо колосальний ресурс. Ми підрахували – близько 19 мільярдів за часи війни ми залучили коштів і витратили коштів міського бюджету на відновлення критичної інфраструктури. Для нас дуже важливо підтримувати критичну інфраструктуру, бо й по теплопостачанню, і по водопостачанню, і по нашій енергетиці ворог цілеспрямовано завдає ударів, і нам потрібно реагувати на все це. І це певний процес, який не зупиняється. І кожного дня ми швидше відновлюємо”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Для порівняння: весь міський бюджет Харкова на 2026 рік становить (у своїй видатковій частині) 21,4 млрд грн.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Міський голова назвав пошкодження критичної інфраструктури в Харкові “дуже серйозними”. Він також подякував усім співробітникам комунальних служб, енергетикам, волонтерам, рятувальникам, які допомагають у відновленні об’єктів після “прильотів”.

Крім цього, я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які дуже підтримують нас у такі скрутні часи. Ми маємо такий кейс перемовин і кейс допомоги для того, щоб відновлювати. Це постійний процес, і він буде тривати й надалі”, – зазначив мер.

Говорячи про те, чого ще потребує Харків, крім фінансів на відновлення, Терехов назвав: людський ресурс (щоб люди залишалися жити та працювати в місті); захист об’єктів енергетики та підтримку бізнесу.

Якщо вам цікава новина: «Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 11:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив дані останніх підрахунків щодо коштів на відновлення критичної інфраструктури міста".