Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив дані останніх підрахунків щодо коштів на відновлення критичної інфраструктури міста.

“Якщо взяти взагалі, під час війни ми витрачаємо колосальний ресурс. Ми підрахували – близько 19 мільярдів за часи війни ми залучили коштів і витратили коштів міського бюджету на відновлення критичної інфраструктури. Для нас дуже важливо підтримувати критичну інфраструктуру, бо й по теплопостачанню, і по водопостачанню, і по нашій енергетиці ворог цілеспрямовано завдає ударів, і нам потрібно реагувати на все це. І це певний процес, який не зупиняється. І кожного дня ми швидше відновлюємо”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Для порівняння: весь міський бюджет Харкова на 2026 рік становить (у своїй видатковій частині) 21,4 млрд грн.

Міський голова назвав пошкодження критичної інфраструктури в Харкові “дуже серйозними”. Він також подякував усім співробітникам комунальних служб, енергетикам, волонтерам, рятувальникам, які допомагають у відновленні об’єктів після “прильотів”.

“Крім цього, я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які дуже підтримують нас у такі скрутні часи. Ми маємо такий кейс перемовин і кейс допомоги для того, щоб відновлювати. Це постійний процес, і він буде тривати й надалі”, – зазначив мер.

Говорячи про те, чого ще потребує Харків, крім фінансів на відновлення, Терехов назвав: людський ресурс (щоб люди залишалися жити та працювати в місті); захист об’єктів енергетики та підтримку бізнесу.