Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив дані останніх підрахунків щодо коштів на відновлення критичної інфраструктури міста.
“Якщо взяти взагалі, під час війни ми витрачаємо колосальний ресурс. Ми підрахували – близько 19 мільярдів за часи війни ми залучили коштів і витратили коштів міського бюджету на відновлення критичної інфраструктури. Для нас дуже важливо підтримувати критичну інфраструктуру, бо й по теплопостачанню, і по водопостачанню, і по нашій енергетиці ворог цілеспрямовано завдає ударів, і нам потрібно реагувати на все це. І це певний процес, який не зупиняється. І кожного дня ми швидше відновлюємо”, – сказав Терехов в етері нацмарафону.
Для порівняння: весь міський бюджет Харкова на 2026 рік становить (у своїй видатковій частині) 21,4 млрд грн.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Міський голова назвав пошкодження критичної інфраструктури в Харкові “дуже серйозними”. Він також подякував усім співробітникам комунальних служб, енергетикам, волонтерам, рятувальникам, які допомагають у відновленні об’єктів після “прильотів”.
“Крім цього, я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам, які дуже підтримують нас у такі скрутні часи. Ми маємо такий кейс перемовин і кейс допомоги для того, щоб відновлювати. Це постійний процес, і він буде тривати й надалі”, – зазначив мер.
Говорячи про те, чого ще потребує Харків, крім фінансів на відновлення, Терехов назвав: людський ресурс (щоб люди залишалися жити та працювати в місті); захист об’єктів енергетики та підтримку бізнесу.
Новини за темою:
Теги: відновлення, критическая инфраструктура, новини Харкова, терехов, фінансування
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мільярди: скільки витратив Харків на відновлення інфраструктури (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 11:17;