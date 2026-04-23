Миллиарды: сколько потратил Харьков на восстановление инфраструктуры (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил данные последних подсчетов, которые касаются средств на восстановление критической инфраструктуры города.

«Если взять вообще, за время войны, мы тратим колоссальный ресурс. Мы подсчитали – около 19 миллиардов (гривен — Ред.) за время войны мы привлекли средств и потратили средств городского бюджета на восстановление критической инфраструктуры. Для нас очень важно поддерживать критическую инфраструктуру, потому что и по теплоснабжению, и по водоснабжению, и по нашей энергетике враг целенаправленно наносит удары, и нам нужно реагировать на все это. И это непрекращающийся процесс, и каждый день мы быстрее восстанавливаем», — поделился Терехов в эфире нацмарафона.

Для сравнения: весь городской бюджет Харькова на 2026 год составляет (в своей расходной части) 21,4 млрд грн.

Городской голова назвал повреждения критической инфраструктуры в Харькове «очень серьезными». Он также поблагодарил всех сотрудников коммунальных служб, энергетиков, волонтеров, спасателей, которые помогают в восстановлении объектов после «прилетов».

«Кроме этого, я очень благодарен нашим международным партнерам, которые очень поддерживают нас в столь трудные времена. У нас есть такой кейс переговоров и кейс помощи для того, чтобы восстанавливать. Это постоянный процесс, и он будет продолжаться и дальше», — отметил мэр.

Говоря о том, в чем еще нуждается Харьков, кроме финансов на восстановления, Терехов назвал: человеческий ресурс (чтобы люди оставались жить и работать в городе); защиту объектов энергетики и поддержку бизнеса.