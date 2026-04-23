Миллиарды: сколько потратил Харьков на восстановление инфраструктуры (видео)

Записано 11:17   23.04.2026
Оксана Горун
Котельная, разбитая обстрелом в Харькове 26 июля 2025 года. Фото: КП «ХТС»

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил данные последних подсчетов, которые касаются средств на восстановление критической инфраструктуры города.

«Если взять вообще, за время войны, мы тратим колоссальный ресурс. Мы подсчитали – около 19 миллиардов (гривен — Ред.) за время войны мы привлекли средств и потратили средств городского бюджета на восстановление критической инфраструктуры. Для нас очень важно поддерживать критическую инфраструктуру, потому что и по теплоснабжению, и по водоснабжению, и по нашей энергетике враг целенаправленно наносит удары, и нам нужно реагировать на все это. И это непрекращающийся процесс, и каждый день мы быстрее восстанавливаем», — поделился Терехов в эфире нацмарафона.

Для сравнения: весь городской бюджет Харькова на 2026 год составляет (в своей расходной части)  21,4 млрд грн.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Городской голова назвал повреждения критической инфраструктуры в Харькове «очень серьезными». Он также поблагодарил всех сотрудников коммунальных служб, энергетиков, волонтеров, спасателей, которые помогают в восстановлении объектов после «прилетов».

«Кроме этого, я очень благодарен нашим международным партнерам, которые очень поддерживают нас в столь трудные времена. У нас есть такой кейс переговоров и кейс помощи для того, чтобы восстанавливать. Это постоянный процесс, и он будет продолжаться и дальше», — отметил мэр.

Читайте также: Паника в Богодухове: начальник РВА зовет жителей в гости (видео)

Говоря о том, в чем еще нуждается Харьков, кроме финансов на восстановления, Терехов назвал: человеческий ресурс (чтобы люди оставались жить и работать в городе); защиту объектов энергетики и поддержку бизнеса.

