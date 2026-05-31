Арт-пространство для молодежи: в Харькове хотят реконструировать сквер у реки

В Харькове планируют реконструировать сквер Тихонова на улице Клочковской, 3, превратив его в современное экологичное место для отдыха творческой молодежи. Центральным элементом станет памятник харьковскому художнику Сергею Васильковскому.

Концепцию презентовал инженер-проектировщик Денис Захаров в ходе публичной дискуссии о будущем городского пространства. Он напомнил, что в свое время сквер искусственно подняли примерно на метр над уровнем улицы с помощью подпорных стенок, однако сегодня эти конструкции утратили свое инженерное значение.

«Пожалуй, господину Тихонову было мало того пространства, которое было создано тогда, и его подняли, как это было популярно делать в те времена… Геометрия этого сквера вообще была довольно странной. Большая часть его вымощена гранитом и брусчаткой, есть широченная аллея, которая ведет в никуда. И посредине был небольшого размера монумент», — отметил проектировщик.

По его словам, сейчас сквер находится в запущенном, деградировавшем состоянии, не соответствует требованиям доступности, поэтому восстанавливать его в прежнем виде нет смысла. Также изношены инженерные системы и уличная мебель.

В рамках преобразований в центре сквера планируют установить памятник харьковскому художнику Сергею Васильковскому, писавшему в этностиле. Создавать его будет харьковский скульптор Александр Ридный.

«Убрать из центра Тихонова и поставить туда Васильковского — это не про современную архитектуру и не про общественное пространство… Это место деградирует, но время от времени здесь можно увидеть творческую молодежь — студентов художественных мастерских. С кисточками они рисуют пейзажи. Это тихое место, с которого открывается панорамный вид на 280 градусов: на исторический район Залопань, Университетскую горку и другие исторические памятники. Поэтому наша идея, при наличии здесь уже памятника Васильковскому, сделать здесь арт-пространство для комьюнити людей с художественным и пространственным мышлением», — объяснил проектировщик.

Вокруг монумента хотят создать живую экосистему со стилизованными скамейками для отдыха «полулежа» и каркасами для выставок рисунков, которые ночью будут превращаться в элементы подсветки. Также проект предусматривает полную замену подземных коммуникаций, запуск автоматического полива, установку видеонаблюдения и прокладку велодорожки, чтобы интегрировать сквер в общую инфраструктуру набережной.

«Это позволит не вкладывать бюджетные средства снова в бетон, в гранитные конструкции, а сделать доступную среду для людей, чтобы это место перестало деградировать, как вся эта часть набережной в сторону Центрального рынка», — подытожил проектировщик.