«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами

В Харькове 21 мая впервые за долгое время собрали общественность, архитекторов и чиновников, чтобы обсудить масштабные преобразования в центре города. Презентационная встреча периодически переходила в оживлённую дискуссию, в том числе с нецензурной лексикой.

В начале встречи глава ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрий Булах отметил: «Годами или десятилетиями у нас не было практики общения между администрацией и громадой. Мне кажется, это неправильно. Так не должно быть дальше».

В мэрии пообещали, что такие встречи станут регулярными. Главный архитектор Харькова Антон Коротовских заверил: «В дальнейшем все проекты, которые будут планироваться к реализации, будут обсуждаться. И мы сейчас разрабатываем разные варианты — от начала, так сказать, открытых конкурсов».

Общественности продемонстрировали пять проектов, касающихся преобразования центра. В частности Университетской горки, где масштабные работы прошли в минувшем году. Инженер-проектировщик Денис Захаров рассказал: «Фактически, существующая Университетская горка создана искусственно из насыпных грунтов, которые были устроены в 40-х годах. И как и любая конструкция, со временем она стала выходить из строя. И из нормального состояния она стала ограниченно пригодной, а потом её часть стала аварийной».

Ведущий Радио Хартия Антон Алохинссон спросил: «Почему это не было представлено заранее общественности, не было широких общественных обсуждений?»

Коротовских ответил: «Если брать действующее законодательство, данные работы выполнялись как аварийно-восстановительные. Вследствие российской вооружённой агрессии. И эти работы не требуют каких-то общественных обсуждений. Отчёт об обследовании склона делал университет Бекетова. Причина оползней — как сточные воды, так и взрывные волны».

Архитектор Анна Литовка поинтересовалась: «Вы как-то работали с темой идентичности этого места? Почему так. И почему в видовой точке появилась эта треугольная башня? Я про ватру».

Захаров объяснил: «Когда в 60-е годы примерно ставили оригинальный Вечный огонь, мало кого интересовала эта историческая идентичность этого места. Потому что оно возникло как Харьковская крепость. Это действительно исторический памятник, и проектом не затронута охранная зона вокруг него. Вы видите круг. Согласно законодательству, это охранная зона. В данном случае в проект входит сам амфитеатр и инженерные сооружения. Что касается декорации, которая в народе прозвучала как маяк или что-то ещё, она в проект не входит. Это подарок меценатов городу, в этом году она заменена на другую».

Коротовских добавил: «Что касается самого факела, моё мнение такое: сколько людей, столько и мнений».

Дмитрий Булах спросил: «Факел, понятно, что кому-то нравится, а кому-то нет. Но почему он не работает постоянно? Там же должен быть огонь, а его нет. Почему?» Из зала прозвучал ответ: «Потому что газ дорого стоит».

Архитектор Ольга Клейтман поинтересовалась: «В совокупности, сколько потрачено на эту территорию за последние два года?»

Захаров ответил: «Первая очередь строительства — то, что сейчас построено, стоит около 35-36 миллионов гривен».

Клейтман спросила: «Почему здесь не нашлось места для Аллеи героев? Почему это всё только в развлекательном плане?»

Коротовских ответил: «У нас очень много обращений относительно людей, которые пропали без вести. Это Аллея надежды. И есть Аллея славы. Сейчас мы рассматриваем разные площадки для размещения этих мест памяти. Но к этому проекту они не относятся».

Сооснователь ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин спросил: «Почему мы с опозданием не только обсуждаем эти проекты, но ещё и с опозданием заключаем договоры по этим проектам? Потому что это касается и Вечного огня, и Лопанской набережной, когда работы начинаются на несколько месяцев раньше, чем де-юре заключаются договоры?»

Коротовских пояснил: «Если брать бюрократический механизм и проходить всю эту процедуру, она занимает достаточно много времени. Иногда идут на компромиссы, просто выполняют подготовительные работы за счёт коммунальных предприятий Харьковского городского совета. Сам тендер проходит немного позже».

Говоря о второй очереди Лопанской набережной, которая также в планах, Коротовских отметил: «Основная проблематика — это запущенность территории. Критическое состояние всех инженерных коммуникаций и подземных инженерных сетей. Концепция проекта — создание также зон отдыха. Также идёт речь о восстановлении инфраструктуры для лодочной станции. Это именно восстановление пирса».

Ещё один проект касался капремонта и благоустройства нижней части Университетской горки — он пока в планах. Захаров рассказал: «Фактически, это нижняя часть того же склона, о котором мы говорили раньше, и та же проблематика, которую мы решали сверху, она есть и внизу. Пространство вдоль Сергиевской площади не пользуется спросом у харьковчан. И это неудивительно, потому что это фактически тупик. В рамках обсуждавшейся нами ранее велосипедной концепции инфраструктуры, здесь должен проходить веломаршрут. Напротив основной аллеи можно создать лёгкие металлические съёмные конструкции, которые можно подсвечивать в ночное время, а летом можно засадить их вьющимися растениями».

Архитектор Анна Литовка спросила: «Почему там по периметру какие-то туи? Это немножко такое, кугутское решение. Извините. Второй вопрос следующий: кто захочет отдыхать рядом с трассой? Кто там ходит?» Захаров ответил: «Сейчас никто, потому что идти некуда». Литовка добавила: «Рядом есть река, набережная. А я решила погулять просто возле трассы. Эти решения — по затенению, конструкций, я понимаю, что это очень много будет стоить».

Захаров ответил: «Кто-то желает подняться на Университетскую горку. Кто-то хочет остаться гулять вдоль набережной. А кто-то хочет почилить здесь. И на это и направлены подобные проекты реализации. Что касается туй и других элементов… Большинство этих декораций, они не закладываются в проект принципиально и показывают, как может развиваться это пространство».

Одним из самых эмоциональных стал разговор о том, стоит ли вообще заниматься реконструкцией центра, когда идёт война. Социолог Дмитрий Заяц заявил: «Перед нами исполнители, которые пытаются оправдаться за действия непонятно на самом деле кого, потому что непонятно, кто заказчик настоящий. Что нужно сейчас — это любой мораторий на восстановительные работы, ремонты аварийные, неважно — что, если это не угрожает жизни и здоровью горожан. Вы не козлы отпущения. Вы классные специалисты, архитекторы, инженеры. Мы тоже не дураки. Зачем нам это нужно. Это проекты мирного времени».

Он также добавил: «Перекрыли окружную дорогу, потому что долетают FPV врага. Какие нах*р туи? Извините».

Коротовских подчеркивал: «Если бы мы этого не делали с 2022 года, что было бы сейчас в городе Харькове? Я очень часто слышу, что не вовремя, поэтому я тоже своё мнение высказываю».

И тут возник спор с военнослужащим Даниилом Яковлевым. Тот заявил: «Если бы это го*но не строили в Харькове, то линия фронта была бы немного другая. И эти манипуляции, как бы выглядел город… Мне всё равно, как он выглядит. Когда я сижу на позициях в Купянске, мои друзья сидят на позициях в Волчанске, им всё равно, как будет набережная выглядеть. Мы парня вывозили из Купянска на машине, которая разваливается, потому что у нас просто нет брони. А в это время я вижу в Харькове, 2023 год, реконструируется дорога за 100 млн грн. Поэтому лучше ничего не делать. Лучше пусть центр Харькова гниёт полностью».

Коротовских ответил: «Ну просто город будет пустым. Вы этого хотите? Это ваше мнение, моё мнение неизменно. Насчёт ничего не делать в городе, пусть это гниёт, я с этим полностью не согласен».

Хоть название презентаций и обещало раскрыть планы на 2026-й, по итогам встречи осталось неясным, смогут ли какие-либо из проектов начать реализовывать уже в этом году. На вопрос МГ «Объектив» Коротовских ответил: «Когда начнутся работы на этих объектах и начнутся тендерные процедуры, сейчас я вам не могу ответить, потому что не получены экспертные отчеты. Мы не знаем стоимость. Если мы не знаем стоимость — мы не можем заложить эти средства в бюджет».

Больше пообещали рассказать на следующей встрече. А также должны показать план-схему, которая объединяет все перечисленные преобразования в центре города.

