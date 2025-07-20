Чтобы было еще одно место для фото — архитектор о ремонте сквера в Харькове 📹

Ремонт сквера у Вечного огня в центре Харькова прокомментировала архитектор Ольга Клейтман — руководитель студии SBM Studio, по проекту которой реконструировали Саржин яр.

Ранее в мэрии Харькова сообщили, что начали неотложный капитальный ремонт из-за оползня на склоне сквера в результате вражеских обстрелов. При отсутствии срочных мер это могло бы привести к трагедии, ведь под сквером расположены улица Клочковская и спуск, подчеркнули в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

«Никто никогда в жизни не укреплял грунт тем, что наваливал сверху бетонную плиту на него. Это так не укрепляется, я вам точно могу сказать», — прокомментировала Клейтман ход работ в интервью МГ «Объектив».

По ее словам, ее студия до полномасштабной войны изучала состояние этого сквера.

«Мы его исследовали, и он был очень в хорошем состоянии. И не было никакой необходимости ничего там делать. К нам обратился городской совет. У нас был договор, мы там пытались привести в порядок ограждение. Даже у нас была идея расширить смотровую площадку навесной сеткой. Но никаких там скульптур, а особенно костров пятиметровой высоты, никто не проектировал. Это я так понимаю для того, чтобы было еще одно место, чтобы люди фотографировались там, потом размещали в Instagram. Людей побуждают фотографироваться на фоне расточительства власти. Я так понимаю… Его списали, его взяли с Pinterest — металлический такой костер и из газа огонь, это было на берегу океана», — говорит архитектор.

Она также добавила, что Вечный огонь, который питает газ, — это «очень дорогое удовольствие».

Напомним, 20 мая активист Павел Храмов опубликовал видео работ в сквере у Вечного огня, а накануне — визуализацию проекта.

Торги по капитальному ремонту сквера и благоустройству прилегающей территории по улице Университетской, 16, КП «Харьковзеленстрой» объявило 6 июня, сообщал Харьковский антикоррупционный центр. Победителем стало ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения». С ним заключили договор на почти 36 миллионов гривен. Работы должны быть выполнены до конца года.

В техническом задании прописаны подготовительные, демонтажные (демонтаж бортовых камней, тротуарной плитки площадью 1045 кв. м.), земляные работы, перекладка плитки, бортовых камней, устройство тактильной плитки, озеленение (устройство покрытия из синтетической травы, рулонный газон площадью 1760 кв. м.). Также планируют поставить две бетонные скамейки, сделать инженерные сети и отремонтировать чашу (подсветка, декоративная металлическая панель, стеклянное ограждение), установить забор, смонтировать электроосвещение. В планах — ремонт поливочного водопровода, дождевой канализации, подземных газопроводов и установка газогорелочного устройства «Вечный огонь».