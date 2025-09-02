Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают

Общество 12:34   02.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают Фото: Василий Голосный

Петиция с предложением создать еще больше смотровых площадок в Харькове появилась на сайте мэрии.

«Спасибо за смотровую площадку возле Вечного огня! Было бы хорошо сделать смотровые площадки и в других местах», – отметил автор петиции Олег.

Он предложил создать такие места на улицах Веснина и Академика Проскуры.

Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней.

Напомним, 20 мая активист Павел Храмов опубликовал видео работ в сквере у Вечного огня, а накануне — визуализацию проекта. Торги по капитальному ремонту сквера и благоустройству прилегающей территории по улице Университетской, 16, КП «Харьковзеленстрой» объявило 6 июня, сообщал Харьковский антикоррупционный центр. Победителем стало ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения». С ним заключили договор почти на 36 миллионов гривен.

20 июня в мэрии Харькова объяснили, что начали неотложный капитальный ремонт из-за оползня на склоне сквера в результате вражеских обстрелов. При отсутствии срочных мер это могло бы привести к трагедии, ведь под сквером расположены улица Клочковская и спуск, подчеркнули в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В интервью МГ «Объектив» архитектор Ольга Клейтман высказала мнение, что таким образом грунт не укрепляют, а основная причина реконструкции — «чтобы было еще одно место, чтобы люди фотографировались». И добавила, что Вечный огонь, который питает газ, — это «очень дорогое удовольствие». Позже она заявила, что инсталляция — не оригинальна, а копирует работы американской компании Firefeatures, которые есть во Флориде и Вашингтоне.

Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности. Версию о сигнальных огнях резко раскритиковал историк Андрей Парамонов.

Читайте также: Наделавшая шуму арт-инсталляция: в центре Харькова зажгли Вечный огонь

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опасная погода надвигается на Харьков и область
Опасная погода надвигается на Харьков и область
01.09.2025, 13:23
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
02.09.2025, 11:22
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, рекордная жара
Новости Харькова — главное 2 сентября: ситуация на Купянщине, рекордная жара
02.09.2025, 12:10
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
Второй день подряд жара в Харькове бьет рекорды
02.09.2025, 10:20
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 сентября: какой праздник и день в истории
02.09.2025, 06:00
Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают
Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают
02.09.2025, 12:34

Новости по теме:

21:25
Наделавшая шуму арт-инсталляция: в центре Харькова зажгли Вечный огонь 📹
16:55
В Харькове перекроют движение по спуску в центре более чем на неделю
13:09
Чтобы было еще одно место для фото — архитектор о ремонте сквера в Харькове 📹

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция с предложением создать еще больше смотровых площадок в Харькове появилась на сайте мэрии.".