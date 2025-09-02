Харьковчане хотят смотровые площадки не только в центре: что предлагают
Петиция с предложением создать еще больше смотровых площадок в Харькове появилась на сайте мэрии.
«Спасибо за смотровую площадку возле Вечного огня! Было бы хорошо сделать смотровые площадки и в других местах», – отметил автор петиции Олег.
Он предложил создать такие места на улицах Веснина и Академика Проскуры.
Чтобы руководство города рассмотрело это обращение, петиция должна набрать 5000 голосов за 90 дней.
Напомним, 20 мая активист Павел Храмов опубликовал видео работ в сквере у Вечного огня, а накануне — визуализацию проекта. Торги по капитальному ремонту сквера и благоустройству прилегающей территории по улице Университетской, 16, КП «Харьковзеленстрой» объявило 6 июня, сообщал Харьковский антикоррупционный центр. Победителем стало ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения». С ним заключили договор почти на 36 миллионов гривен.
20 июня в мэрии Харькова объяснили, что начали неотложный капитальный ремонт из-за оползня на склоне сквера в результате вражеских обстрелов. При отсутствии срочных мер это могло бы привести к трагедии, ведь под сквером расположены улица Клочковская и спуск, подчеркнули в департаменте строительства и дорожного хозяйства.
В интервью МГ «Объектив» архитектор Ольга Клейтман высказала мнение, что таким образом грунт не укрепляют, а основная причина реконструкции — «чтобы было еще одно место, чтобы люди фотографировались». И добавила, что Вечный огонь, который питает газ, — это «очень дорогое удовольствие». Позже она заявила, что инсталляция — не оригинальна, а копирует работы американской компании Firefeatures, которые есть во Флориде и Вашингтоне.
Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности. Версию о сигнальных огнях резко раскритиковал историк Андрей Парамонов.
