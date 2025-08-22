Live
Наделавшая шуму арт-инсталляция: в центре Харькова зажгли Вечный огонь 📹

Общество 21:25   22.08.2025
Елена Нагорная
К арт-инсталляции Вечного огня, которую построили в рамках реконструкции сквера на Университетской горке в центре Харькова накануне Дня города, подвели газ.

Как сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети», их специалисты присоединились к реконструкции — выполнили модернизацию газовой системы и обеспечили газоснабжение инсталляции.

«Накануне Дня города в Харькове появилась обновленная локация с арт-инсталляцией искусственного костра — современное пространство, созданное по проекту Харьковского городского совета. Это место стало еще одной важной частью узнаваемого облика Харькова, который продолжает меняться и развиваться, даже несмотря на непростые времена», — пишут газовики.

Напомним, 20 мая активист Павел Храмов опубликовал видео работ в сквере у Вечного огня, а накануне — визуализацию проекта. Торги по капитальному ремонту сквера и благоустройству прилегающей территории по улице Университетской, 16, КП «Харьковзеленстрой» объявило 6 июня, сообщал Харьковский антикоррупционный центр. Победителем стало ООО «Научно производственная фирма «Технологии энергосбережения». С ним заключили договор почти на 36 миллионов гривен.

20 июня в мэрии Харькова объяснили, что начали неотложный капитальный ремонт из-за оползня на склоне сквера в результате вражеских обстрелов. При отсутствии срочных мер это могло бы привести к трагедии, ведь под сквером расположены улица Клочковская и спуск, подчеркнули в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В интервью МГ «Объектив» архитектор Ольга Клейтман высказала мнение, что таким образом грунт не укрепляют, а основная причина реконструкции — «чтобы было еще одно место, чтобы люди фотографировались». И добавила, что Вечный огонь, который питает газ, — это «очень дорогое удовольствие». Позже она заявила, что инсталляция — не оригинальна, а копирует работы американской компании Firefeatures, которые есть во Флориде и Вашингтоне.

Архитектор и известный харьковский гид Максим Розенфельд заявил, что новая инсталляция Вечного огня отходит от советской трактовки и связана с давней историей города. В частности, напоминает о сигнальных огнях, которые зажигали в казацких крепостях, где жили вольные люди, чтобы предупредить об опасности. Версию о сигнальных огнях резко раскритиковал историк Андрей Парамонов.

Читайте также: Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)

Автор: Елена Нагорная
