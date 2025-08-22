Артінсталяція, що наробила галасу: у центрі Харкова запалили Вічний вогонь 📹

До артінсталяції Вічного вогню, яку побудували в межах реконструкції скверу на Університетській гірці у центрі Харкова напередодні Дня міста, підвели газ.

Як повідомили у Харківській міській філії «Газмережі», їхні фахівці приєдналися до реконструкції – виконали модернізацію газової системи та забезпечили газопостачання інсталяції.

“Напередодні Дня міста у Харкові з’явилася оновлена локація з артінсталяцією штучного багаття — сучасний простір, створений за проєктом Харківської міської ради. Це місце стало ще однією важливою частиною впізнаваного обличчя Харкова, яке продовжує змінюватися й розвиватися, навіть попри непрості часи”, – пишуть газівники.

Нагадаємо, 20 травня активіст Павло Храмов опублікував відео робіт у сквері біля Вічного вогню, а напередодні – візуалізацію проєкту. Торги з капітального ремонту скверу та благоустрою прилеглої території на вулиці Університетській, 16, КП «Харківзеленбуд» оголосило 6 червня, повідомляв Харківський антикорупційний центр. Переможцем стало ТОВ “Науково виробнича фірма “Технології енергозбереження”. З ним уклали договір на майже 36 мільйонів гривень.

20 червня у мерії Харкова пояснили, що розпочали невідкладний капітальний ремонт через зсув на схилі скверу внаслідок російських обстрілів. За відсутності термінових заходів це могло б призвести до трагедії, адже під сквером розташовані вулиця Клочківська та узвіз, наголосили у департаменті будівництва та шляхового господарства.

В інтерв’ю МГ “Об’єктив” архітекторка Ольга Клейтман висловила думку, що таким чином ґрунт не зміцнюють, а основна причина реконструкції – “щоб було ще одне місце, щоб люди фотографувались”. І додала, що Вічний вогонь, який живить газ, – це «дуже дороге задоволення». Пізніше вона заявила, що інсталяція – не оригінальна, а копіює роботи американської компанії Firefeatures, які є у Флориді та Вашингтоні.

Архітектор та відомий харківський гід Максим Розенфельд заявив, що нова інсталяція Вічного вогню відходить від радянського трактування та пов’язана з давньою історією місця. Зокрема, нагадує про сигнальні вогнища. Їх запалювали у козацьких фортецях, в яких мешкали вільні люди, для попередження про небезпеку. Версію про сигнальні вогні різко розкритикував історик Андрій Парамонов.