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У Харкові перекриють рух узвозом у центрі більш як на тиждень

Транспорт 16:55   30.07.2025
Оксана Горун
У Харкові перекриють рух узвозом у центрі більш як на тиждень

Рух на Соборному узвозі – від Клочківської до Університетської заборонять із 8:00 31 липня до 20:00 11 серпня, попередили в Харківській міськраді.

“Це пов’язано з необхідністю прокладання зливової каналізації в межах проєкту з капремонту скверу біля “Вічного вогню” та впорядкування прилеглої території на вул. Університетській, 16″, – пояснили в мерії.

Об’їхати можна через Бурсацький узвіз, Павлівську площу тощо.

Також спуском не їздитимуть тролейбуси – від пл. Сергіївської до вул. Університетської. У зв’язку з цим маршрут тролейбуса №11 на період з 8:00 до 10:00 31 липня та з 14:00 31 липня до 20:00 11 серпня зміниться таким чином: розворотне коло “Пр. Дзюби” – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – узвіз Соборний – майдан Сергіївський – пров. Банний – майдан Рибний – вул. Кооперативна – пров. Короленка – пров. Вірменський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції.

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У зворотному напрямку тролейбус піде своїм основним маршрутом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2025 в 16:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух на Соборному узвозі – від Клочківської до Університетської заборонять із 8:00 31 липня до 20:00 11 серпня, попередили в Харківській міськраді".