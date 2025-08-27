На Харківщині у четвер перекриють трасу: де та як об’їхати (схема)

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

28 серпня з 8:00 до 11:00 тимчасово перекриють рух на автодорозі Р-78 «Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка» на ділянці км 74+382 – 75+243.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Дорогу перекриють через роботи з розмінування.

«Організацію об’їзду забезпечуватиме Національна поліція. Просимо водіїв врахувати цю інформацію та заздалегідь скоригувати свої маршрути», – зазначили дорожники.

Тим часом, у ГУ протимінної діяльності цивільного захисту та екологічної безпеки інформують: від початку повномасштабного вторгнення фахівці з розмінування на Харківщині обстежили 8070 га території. Там виявили понад 99000 вибухонебезпечних предметів.