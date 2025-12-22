Live

Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)

Суспільство 10:48   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото) Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

В результаті “прильоту” російської ракети по трасі в районі Золочева утворилася велика вирва, пишуть у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. 

“Що призвело до значного руйнування земляного одягу та дорожнього покриття. Пошкодження становило потенційну загрозу для безпеки дорожнього руху”, – зазначили фахівці.

Тому почали терміново відновлювати зруйноване.

Ремонт дороги на Золочівщині
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

“З огляду на значну глибину вирви, для відновлення основи дорожнього одягу було використано 44 тонни піщано-щебеневої суміші, після чого влаштовано нове дорожнє покриття з використанням 7,2 тонни гарячого асфальтобетону”, – зазначили шляховики.

Ремонт дороги на Золочівщині
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

Наразі рух транспорту на цій ділянці транспорту повністю відновили.

Читайте також: Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харків-Ужгород: поїзд зійшов із рейок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
