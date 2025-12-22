Удар ракети по трасі біля Золочева: шляховики ліквідували руйнування (фото)
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області
В результаті “прильоту” російської ракети по трасі в районі Золочева утворилася велика вирва, пишуть у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
“Що призвело до значного руйнування земляного одягу та дорожнього покриття. Пошкодження становило потенційну загрозу для безпеки дорожнього руху”, – зазначили фахівці.
Тому почали терміново відновлювати зруйноване.
“З огляду на значну глибину вирви, для відновлення основи дорожнього одягу було використано 44 тонни піщано-щебеневої суміші, після чого влаштовано нове дорожнє покриття з використанням 7,2 тонни гарячого асфальтобетону”, – зазначили шляховики.
Наразі рух транспорту на цій ділянці транспорту повністю відновили.
