Удар РФ “Шахедом” по локомотиву Харків-Ужгород: потяг зійшов із рейок

Події 09:43   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удар РФ “Шахедом” по локомотиву Харків-Ужгород: потяг зійшов із рейок

Вантажний потяг зійшов із рейок поблизу Коростеня Житомирської області, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. 

Через “негабарит” по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги“, – пишуть залізничники.

Постраждалих серед пасажирів немає, одна жінка порізалася склом. Їй надали необхідну допомогу на місці. Потяг 45/46 Харків-Ужгород рухається із суттєвою затримкою – його відвезли на сусідню станцію, він поїде об’їзним маршрутом.

Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

  • №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;    

  • №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

  • 92 Львів – Київ;

  • 30 Ужгород – Київ;

  • 8/150 Чернівці – Київ;

  • 52 Перемишль – Київ;

  • 68/20 Варшава, Холм – Київ;

  • 108 Солотвино – Київ.

  • Потяг №98 Ковель – Київ ми як виняток пустимо через Житомир, тут затримка буде дещо меншою.

Наразі на місці пригоди вже працюють залізничники – вони намагаються відновити зруйновану ділянку. Крім того, правоохоронці вивчають усі подробиці того, що сталося.

Попередньо: вантажний потяг був уражений через детонацію – ймовірно, БпЛА типу “Shahed“, – передають в “Укрзалізниці”.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
