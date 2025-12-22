Удар РФ “Шахедом” по локомотиву Харків-Ужгород: потяг зійшов із рейок

Вантажний потяг зійшов із рейок поблизу Коростеня Житомирської області, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

“Через “негабарит” по суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород екстрено зупинила власний поїзд, зійшов з колій його локомотив. Травмовано бригаду вантажного поїзда, машиніста й помічника. Обидва шпиталізовані, поруч наші колеги“, – пишуть залізничники.

Постраждалих серед пасажирів немає, одна жінка порізалася склом. Їй надали необхідну допомогу на місці. Потяг 45/46 Харків-Ужгород рухається із суттєвою затримкою – його відвезли на сусідню станцію, він поїде об’їзним маршрутом.

Таким чином, через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси;

92 Львів – Київ;

30 Ужгород – Київ;

8/150 Чернівці – Київ;

52 Перемишль – Київ;

68/20 Варшава, Холм – Київ;

108 Солотвино – Київ.

Потяг №98 Ковель – Київ ми як виняток пустимо через Житомир, тут затримка буде дещо меншою.

Наразі на місці пригоди вже працюють залізничники – вони намагаються відновити зруйновану ділянку. Крім того, правоохоронці вивчають усі подробиці того, що сталося.

“Попередньо: вантажний потяг був уражений через детонацію – ймовірно, БпЛА типу “Shahed“, – передають в “Укрзалізниці”.