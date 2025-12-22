Live

Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог

Події 08:41   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог

У ранковому зведенні за 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону. 

За інформацією начальника ХОВА, постраждалих та поранених через удари росіян у регіоні немає.

Протягом минулої доби росіяни двічі вдарили по Харківській області з РСЗВ.

Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, дві господарчі будівлі, школу та електромережі. Удари прийшлися по селу Одноробівка, додав начальник ХОВА.

Читайте також: Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
22.12.2025, 08:41
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня 2025: яке свято та день в історії
22.12.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
Новини Харкова — головне за 22 грудня: штурми РФ, удари з РСЗВ
22.12.2025, 08:46
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
22.12.2025, 07:44
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025, 08:11
Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки
Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки
21.12.2025, 20:22

Новини за темою:

22.12.2025
Генштаб: найважче було на півночі від Харкова – де штурмували окупанти
22.12.2025
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
19.12.2025
Синєгубов: через обстріли в регіоні загинув чоловік, семеро людей постраждали
19.12.2025
Генштаб: протягом доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині 18 разів
18.12.2025
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 08:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону. ".