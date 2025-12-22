Синєгубов: росіяни били по Харківщині з РСЗВ, що пошкодив ворог
У ранковому зведенні за 22 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби окупанти обстріляли два населені пункти регіону.
За інформацією начальника ХОВА, постраждалих та поранених через удари росіян у регіоні немає.
Протягом минулої доби росіяни двічі вдарили по Харківській області з РСЗВ.
Внаслідок “прильотів” у Богодухівському районі пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, дві господарчі будівлі, школу та електромережі. Удари прийшлися по селу Одноробівка, додав начальник ХОВА.
