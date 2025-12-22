Синегубов: россияне били по Харьковщине из РСЗО, что повредил враг

В утренней сводке за 22 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток оккупанты обстреляли два населенных пункта региона.

По информации начальника ХОВА, пострадавших и раненых из-за ударов россиян в регионе нет.

В течение минувших суток россияне дважды ударили по Харьковской области из РСЗО.

В результате «прилетов» в Богодуховском районе повреждены три многоэтажки, 12 частных домов, две хозпостройки, школа и электросети. Удары пришлись по селу Одноробовка, добавил начальник ХОВА.