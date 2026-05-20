На севере активизация войск РФ – Генштаб ВСУ сообщил подробности

Утром 20 мая в Генштабе ВСУ проинформировали: в течение минувших суток на Харьковщине было 12 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 11 боев около Избицкого, Лимана, Радьковки, Вильчи, Волчанских Хуторов и Старицы.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться один раз в районе Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 250 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9168 дронов-камикадзе и осуществил 3195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.

