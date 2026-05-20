На півночі активізація військ РФ – Генштаб ЗСУ повідомив подробиці

Вранці 20 травня в Генштабі ЗСУ поінформували: протягом минулої доби на Харківщині було 12 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 11 боїв біля Ізбицького, Лимана, Радьківки, Вільчі, Вовчанських Хуторів та Стариці.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися один раз у районі Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 100 авіаційних ударів, скинув 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9168 дронів-камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у Генштабі.

Втрати ворога, за інформацією ГШ, сьогодні такі: