Нічні “прильоти” в Харкові: постраждала дівчина

Вночі 20 травня росіяни атакували два райони в Харкові.

Близько опівночі мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни вдарили по Новобаварському району. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: ЗС РФ випустили БпЛА – є постраждала.

“Постраждала 16-річна дівчина, вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають допомогу“, – додав Синєгубов.

Приблизно за годину Терехов проінформував про другий удар. Цього разу влучання “шахеда” зафіксували в Холодногірському районі.

Нагадаємо, напередодні Харківщина пережила нічний наліт БпЛА. У селищі Покотилівка загинула 69-річна Фатіма Педун, повідомили у Височанській громаді. За даними облпрокуратури, безпілотник влучив у приватне домоволодіння. Поранена семирічна дівчинка, у її батьків – гостра реакція на стрес. Ще одна жінка загинула від удару безпілотника по селищу Шевченкове. У Харкові «приліт» був по приватному сектору в Новобаварському районі. Голова адміністрації району Тетяна Цибульник відзначила: пошкоджені понад 40 приватних і десять багатоквартирних будинків. Постраждалих троє.