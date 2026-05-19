Спека та короткочасний дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 20 травня
У середу, 20 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів тепла, вдень – 26–28, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 12–17 градусів зі знаком «плюс», удень – 23–28.
Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с.
«Хто чекає ясної сонячної погоди — треба почекати, — пише синоптикиня Наталка Діденко. — Бо поки що майже вся територія України перебуває й перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що означає нестійку погоду по літньому типу, з короткочасними дощами, грозами, ймовірними сильними зливами і навіть подекуди з шквалами та градом. У кінці тижня температура повітря в Україні має тенденцію до зниження, волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна».
Читайте також: На Харків й область знову суне небезпечна погода: попередження синоптиків
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Спека та короткочасний дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 20 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2026 в 19:45;