Спека та короткочасний дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 20 травня

Погода 19:45   19.05.2026
Олена Нагорна
У середу, 20 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 15–17 градусів тепла, вдень – 26–28, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 12–17 градусів зі знаком «плюс», удень – 23–28.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с.

«Хто чекає ясної сонячної погоди — треба почекати, — пише синоптикиня Наталка Діденко. — Бо поки що майже вся територія України перебуває й перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, що означає нестійку погоду по літньому типу, з короткочасними дощами, грозами, ймовірними сильними зливами і навіть подекуди з шквалами та градом. У кінці тижня температура повітря в Україні має тенденцію до зниження, волога повітряна маса з короткочасними дощами поки що стабільно нестабільна».

