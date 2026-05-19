Собаки шукали собі господарів у центрі Харкова (відео, фото)

КП «Центр поводження з тваринами» спільно зі студентами Харківського обласного медичного коледжу 19 травня провело акцію із соціалізації безпритульних тварин.

Підопічних центру волонтери та студенти вигулювали у центрі міста, зокрема в саду Шевченка, де ті могли поспілкуватися з людьми та привернути увагу до своїх пухнастих персон, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Головна мета – щоби тварини знайшли нових господарів.

