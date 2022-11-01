Поки “відволіклися на війну”: в харківському Лісопарку зводять маєток (відео)
Під чийсь “скромний будиночок” вирізали щонайменше 50 кленів і кілька великих дубів. Керівництво міста стверджує, що не знає, хто будує маєток у регіональному ландшафтному парку.
31 жовтня пресслужба Харківської мерії опублікувала відео із обуреним мером Ігорем Тереховим, який прибув на місце будівництва приватного будинку посеред харківського Лісопарку.
“Хто це, має встановити слідство, – кричить Терехов у телефонну трубку, підкреслюючи, що “господар” майбутнього маєтку йому не відомий. – Немає жодного дозволу на будівництво, вирубано ліс наш. Як таке може бути? Будь ласка, надішліть сюди поліцію, давайте доб’ємося зупинки”.
Також присутній на місці фахівець повідомляє меру про те, що для незаконного будівництва вирубали 50 кленів і кілька великих дубів. У пресслужбі мерії зазначили, що Терехов звернувся до поліції із заявою.
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Нагадаємо, раніше місцеве видання “Думка” опублікувало фото майбутнього маєтку у парковій зоні. Журналісти задалися питанням, чому мерія приховує капітальне будівництво в рекреаційній зоні. До такого формулювання вони дійшли, отримавши відповідь Харківської міськради про те, що у вказаному місці будується лише дорога від вулиці Професорської до Харківського шосе. “Наразі ми ведемо підготовчі роботи в районі дитячої залізниці. Інформація про те, що там планується збудувати будинок, не відповідає дійсності. Дитяча залізниця не постраждає”, – прокоментував виданню заступник мера Харкова Євген Водовозов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 08:12;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під чийсь “скромний будиночок” вирізали щонайменше 50 кленів і кілька великих дубів. Керівництво міста стверджує, що не знає, хто будує маєток у регіональному ландшафтному парку".