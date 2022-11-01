Пока все «отвлеклись на войну»: в Харьковском Лесопарке строят имение (видео)

Под чей-то «скромный домик» вырезали минимум 50 кленов и несколько крупных дубов. Руководство города утверждает, что не знает, кто строит имение в региональном ландшафтном парке.

31 октября пресс-служба Харьковской мэрии опубликовала видео с возмущенным мэром Игорем Тереховым, который прибыл на место строительства частного дома посреди харьковского Лесопарка.

«Кто это, должно установить следствие, — кричит Терехов в телефонную трубку, подчеркивая, что «хозяин» будущего имения ему не известен. — Нет ни одного разрешения на строительство, вырублен лес наш. Как такое может быть? Пожалуйста, пришлите сюда полицию, давайте добьемся остановки».

Также присутствующий на месте специалист докладывает мэру о том, что для незаконного строительства вырубили 50 кленов и несколько крупных дубов. В пресс-службе мэрии отметили, что Терехов обратился в полицию с заявлением.

Напомним, ранее местное издание «Думка» опубликовало фото будущего имения в парковой зоне. Журналисты задались вопросом, почему мэрия скрывает капитальное строительство в рекреационной зоне. К такой формулировке они пришли, получив ответ Харьковского горсовета о том, что в указанном месте строится только дорога от улицы Профессорской до Харьковского шоссе. «Сейчас мы ведем подготовительные работы в районе детской железной дороги. Информация о том, что там планируется построить дом, не соответствует действительности. Детская железная дорога не пострадает», – прокомментировал изданию заместитель мэра Харькова Евгений Водовозов.