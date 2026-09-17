Россияне обстреляли вокзал в Берестине – люди успели спрятаться в укрытии

Фото поврежденного вокзала в Берестине опубликовал утром 17 сентября глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Он отметил: сотрудники не пострадали благодаря тому, что успели перейти в укрытия. А разрушенное здание – восстановят, пообещал Перцовский.

«Также уже приводим в порядок другие последствия вражеских атак повсюду — от Кировоградщины до Киева (здесь за пару часов уже целиком восстановить полноценное движение Кольцевой электрички, где существенно повредили инфраструктуру нескольких станций)», – отметил Перцовский.

Напомним, накануне глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона заверил, что железная дорога не покинет прифронтовые громады, но анонсировал новые решения и изменения.