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Россияне обстреляли вокзал в Берестине – люди успели спрятаться в укрытии

Транспорт 09:10   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне обстреляли вокзал в Берестине – люди успели спрятаться в укрытии Фото: Александр Перцовский/Facebook

Фото поврежденного вокзала в Берестине опубликовал утром 17 сентября глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Он отметил: сотрудники не пострадали благодаря тому, что успели перейти в укрытия. А разрушенное здание – восстановят, пообещал Перцовский.

Россияне обстреляли вокзал в Берестине
Фото: Александр Перцовский/Facebook

«Также уже приводим в порядок другие последствия вражеских атак повсюду — от Кировоградщины до Киева (здесь за пару часов уже целиком восстановить полноценное движение Кольцевой электрички, где существенно повредили инфраструктуру нескольких станций)», – отметил Перцовский.

Напомним, накануне глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в эфире нацмарафона заверил, что железная дорога не покинет прифронтовые громады, но анонсировал новые решения и изменения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 09:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото поврежденного вокзала в Берестине опубликовал утром 17 сентября глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.".