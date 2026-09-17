Live
  • Чт 17.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.6
  • EUR 51.45

Синегубов: за сутки по Харьковщине ударили девять дронов, пострадавших нет

Происшествия 08:42   17.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: за сутки по Харьковщине ударили девять дронов, пострадавших нет Фото: ХОВА

Десять населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток. Информации о пострадавших нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«Медики оказали помощь 62-летнему мужчине, который 14 сентября пострадал в результате обстрела в с. Циркуны», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • ракета;
  • три КАБ;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов.

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.

Читайте также: На Купянщине – затишье, на севере – напряженно: ситуация на фронте

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди
FPV-дрон на оптоволокне ударил возле остановки под Харьковом, на ней были люди
16.09.2026, 22:32
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
Потеря электричек и рост цен в Харькове – итоги 16 сентября
16.09.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь, атаки РФ на севере
Новости Харькова — главное 17 сентября: как прошла ночь, атаки РФ на севере
17.09.2026, 08:58
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 сентября 2026: какой праздник и день в истории
17.09.2026, 06:00
В Харькове и области массово усыхают сосны: какой выход видят коммунальщики
В Харькове и области массово усыхают сосны: какой выход видят коммунальщики
16.09.2026, 20:53
Терехов: объект инфраструктуры и ТЦ в Харькове атаковал враг (дополнено)
Терехов: объект инфраструктуры и ТЦ в Харькове атаковал враг (дополнено)
17.09.2026, 09:55

Новости по теме:

17.09.2026
Россияне обстреляли вокзал в Берестине – люди успели спрятаться в укрытии
17.09.2026
На Купянщине – затишье, на севере – напряженно: ситуация на фронте
17.09.2026
Золочевщина под ударами FPV: куда прилетало и что разрушено
16.09.2026
Косулю, запутавшуюся в антидроновой сетке, спасли воины на Харьковщине (видео)
16.09.2026
Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи обновили сумму


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: за сутки по Харьковщине ударили девять дронов, пострадавших нет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2026 в 08:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Десять населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток. Информации о пострадавших нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".