Синегубов: за сутки по Харьковщине ударили девять дронов, пострадавших нет
Десять населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток. Информации о пострадавших нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Медики оказали помощь 62-летнему мужчине, который 14 сентября пострадал в результате обстрела в с. Циркуны», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- ракета;
- три КАБ;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов.
В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.