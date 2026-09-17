Синегубов: за сутки по Харьковщине ударили девять дронов, пострадавших нет

Десять населенных пунктов обстрелял враг в течение минувших суток. Информации о пострадавших нет, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказали помощь 62-летнему мужчине, который 14 сентября пострадал в результате обстрела в с. Циркуны», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

ракета;

три КАБ;

два БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов.

В результате обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах, добавил начальник ХОВА.