Live
  • Ср 16.09.2026
  • Харьков  +19°С
  • USD 44.64
  • EUR 51.51

Просил вещи и не возвращал: что потеряли люди под Харьковом из-за доверия

Общество 14:20   16.09.2026
Виктория Яковенко
Просил вещи и не возвращал: что потеряли люди под Харьковом из-за доверия Фото: Нацполиция

63-летнему мужчине на Харьковщине сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, он нанес ущерб более чем на 10 тысяч гривен.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к правоохранителям обратились двое пострадавших. Они сообщили о мужчине, который путем злоупотребления доверием завладел их имуществом.

«В июле в поселке Песочин фигурант обратился к своей знакомой с просьбой временно предоставить ему набор инструментов стоимостью более 5800 гривен. Получив вещи, мужчина не собирался их возвращать, а распорядился имуществом по собственному усмотрению. В следующем месяце аналогичным способом правонарушитель завладел аккумуляторным шуруповертом другого потерпевшего, нанеся ущерб на сумму 4150 гривен», — установили полицейские.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве. Если вину докажут, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, профессор стал жертвой мошенников в Харькове. Областная прокуратура сообщила: известного украинского ученого-металлурга обманули на 3,2 млн грн. Схема была не банальной. Ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что ученый якобы произвел оплату товара на российском сайте. Теперь у него должны провести дистанционный обыск. Во время последующего видеозвонка потерпевший продемонстрировал злоумышленнику деньги. А тот убедил ученого, что наличные деньги нужно передать «для проверки ее происхождения» в СБУ в Киев. За деньгами прислали женщину. Она взяла деньги у профессора и покинула место встречи с ним. Подозреваемую уже нашли. Теперь устанавливают личность главного исполнителя.

Читайте также: Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 16 сентября 2026: какой праздник и день в истории
16.09.2026, 06:00
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений
15.09.2026, 19:33
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по поезду, что будет с УЗ
16.09.2026, 14:52
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми
16.09.2026, 08:45
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса
16.09.2026, 13:38
Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала
Стало известно, зачем Анджелина Джоли приезжала в Харьков и, где побывала
16.09.2026, 11:23

Новости по теме:

16.09.2026
Ущерб окружающей среде Харьковщины из-за войны: экологи обновили сумму
16.09.2026
Землю на Харьковщине использовали незаконно: кто должен заплатить 1,8 млн грн
16.09.2026
Не вернулся со школы: на Харьковщине искали 11-летнего мальчика
16.09.2026
За сутки в Изюме пострадали 11 человек, среди них подросток: данные Синегубова
16.09.2026
Почти два десятка атак россиян отбили СОУ за сутки на севере от Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Просил вещи и не возвращал: что потеряли люди под Харьковом из-за доверия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "63-летнему мужчине на Харьковщине сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, он нанес ущерб более чем на 10 тысяч гривен.".