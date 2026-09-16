Просил вещи и не возвращал: что потеряли люди под Харьковом из-за доверия

63-летнему мужчине на Харьковщине сообщили о подозрении в мошенничестве. По данным следствия, он нанес ущерб более чем на 10 тысяч гривен.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что к правоохранителям обратились двое пострадавших. Они сообщили о мужчине, который путем злоупотребления доверием завладел их имуществом.

«В июле в поселке Песочин фигурант обратился к своей знакомой с просьбой временно предоставить ему набор инструментов стоимостью более 5800 гривен. Получив вещи, мужчина не собирался их возвращать, а распорядился имуществом по собственному усмотрению. В следующем месяце аналогичным способом правонарушитель завладел аккумуляторным шуруповертом другого потерпевшего, нанеся ущерб на сумму 4150 гривен», — установили полицейские.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве. Если вину докажут, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, профессор стал жертвой мошенников в Харькове. Областная прокуратура сообщила: известного украинского ученого-металлурга обманули на 3,2 млн грн. Схема была не банальной. Ученому позвонил неизвестный и представился сотрудником СБУ. Он заявил, что ученый якобы произвел оплату товара на российском сайте. Теперь у него должны провести дистанционный обыск. Во время последующего видеозвонка потерпевший продемонстрировал злоумышленнику деньги. А тот убедил ученого, что наличные деньги нужно передать «для проверки ее происхождения» в СБУ в Киев. За деньгами прислали женщину. Она взяла деньги у профессора и покинула место встречи с ним. Подозреваемую уже нашли. Теперь устанавливают личность главного исполнителя.