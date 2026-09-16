Пассажирский поезд Киев-Николаев атаковал враг – что с людьми

Сегодня, 16 сентября, россияне атаковали пассажирский поезд №122 Киев-Николаев, пишут в АО «Укрзалізниця».

«Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды Укрзалізниці локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы», – пишут железнодорожники.

Благодаря своевременным действиям сотрудников УЗ, никто не пострадал. Продолжить путь пассажиры должны уже на автобусах – совместно с Николаевской ОВА железнодорожники уже занимаются их организацией.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ряд электричек, соединяющих Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Огульцами и Люботином, отменяет «Укрзалізниця». Причинами в компании называют недопущение дальнейшего роста убыточности пригородных перевозок, рациональное использование подвижного состава и оптимизацию расходов, учитывая усложнение ситуации с безопасностью на железной дороге и учащение воздушных тревог, информирует Сахновщинская громада.

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