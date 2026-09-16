ISW: пока РФ врала об окружении СОУ, украинцы контратаковали у Казачьей Лопани

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что уже с 3 сентября россияне регулярно заявляют об окружении ВСУ на северо-востоке от Харькова. Однако никаких подтверждений этому ни разу не было. И пока враг продолжает распространять информацию о фейковых «победах» – СОУ контратаковали вблизи Казачьей Лопани.

«Связанный с Кремлем российский блогер 15 сентября признал, что визуального подтверждения предполагаемого российского окружения на северо-востоке Харьковской области мало. Источник, сообщающий о российской Северной группировке войск, 15 сентября заявил, что украинские войска контролируют Благодатное, Нефедовку и Черное», – пишут эксперты.

И пока оккупанты спорят, удалось ли им окружить украинские силы на севере от Харькова, ВСУ контратаковали вблизи Казачьей Лопани, добавили в ISW.