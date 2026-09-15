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«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений

Транспорт 19:33   15.09.2026
Елена Нагорная
«Укрзалізниця» отменяет ряд электричек из Харькова: список направлений

Ряд электричек, соединяющих Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Огульцами и Люботином, отменяет «Укрзалізниця».

Причинами в компании называют недопущение дальнейшего роста убыточности пригородных перевозок, рациональное использование подвижного состава и оптимизацию расходов, учитывая усложнение ситуации с безопасностью на железной дороге и учащение воздушных тревог, информирует Сахновщинская громада.

С 17 сентября прекращают курсирование поезда:

  • № 6527 Харьков-Пассажирский – Златополь;
  • № 6403 Харьков-Пассажирский – Изюм;
  • № 6430 Изюм – Харьков-Пассажирский.

С 18 сентября прекращают курсировать поезда:

  • № 6678 Берестин – Харьков-Пассажирский;
  • № 6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский;
  • № 6921 Харьков-Пассажирский – Огульцы;
  • № 6920 Огульцы – Люботин;
  • № 6912 Люботин – Новая Бавария;
  • № 6340 Люботин – Харьков-Пассажирский.

Пассажирам предлагают пользоваться альтернативными автобусными маршрутами, а именно:

  • вместо поезда № 6527 Харьков-Пассажирский – Златополь курсирует междугородный автобусный маршрут Лозовая – Харьков (рейсы № 1949/1950, отправление из Харькова – в 18:30);
  • вместо поезда № 6403 Харьков-Пассажирский – Изюм курсирует автобус Харьков – Изюм (рейсы № 1514/1513, отправление из г. Харьков в 06:00);
  • вместо поезда № 6430 Изюм – Харьков-Пассажирский можно воспользоваться автобусом Харьков – Изюм (рейсы № 1516/1515, отправление из г. Изюм – в 12:15);
  • вместо поезда № 6678 Берестин – Харьков-Пассажирский можно воспользоваться автобусными маршрутами в Харьков (рейсы № 1460/1459 маршрута Зачепиловка-Харьков, отправление из г. Берестин в 06:55, и рейсы № 1588/1587 маршрута Берестин-Харьков, из г. Берестин в 06:45);
  • вместо поезда № 6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский курсируют автобусы по маршруту Лозовая-Харьков (рейсы № 1935ф/1936ф, отправление из г. Лозовой в 05:00 в рабочие дни, и рейсы № 1943/1944, отправление из г. Лозовой в 07:30);
  • вместо поезда № 6921 Харьков-Пассажирский – Огульцы курсирует автобус Огульцы-Харьков с заездом к станции «Пирогово» (рейсы № 1289/1290, отправление из г. Харькова в 18:12);
  • вместо поезда № 6912 Люботин – Новая Бавария доступен автобусный маршрут № 1502 Харьков – Люботин (отправление из Люботина: в рабочие дни – в 11:40, в выходные – в 11:30);
  • вместо поезда № 6340 Люботин – Харьков-Пассажирский курсирует автобус № 1502 Харьков – Люботин (отправление из г. Люботин в рабочие дни в 20:00, в выходные – в 19:30).

Для поезда № 6920 Огульцы – Люботин альтернативное автобусное сообщение на сегодня отсутствует.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 19:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд электричек, соединяющих Харьков с Изюмом, Лозовой, Златополем, Берестином, Огульцами и Люботином, отменяет «Укрзалізниця».".