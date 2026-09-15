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Девять пострадавших: враг массированно атаковал КАБами Изюм

Происшествия 12:03   15.09.2026
Виктория Яковенко
Девять пострадавших: враг массированно атаковал КАБами Изюм Фото: Олег Синегубов

Утром 15 сентября город Изюм оказался под массированным обстрелом армии РФ. Оккупанты били КАБами. Уже известно о девяти пострадавших.

«За последний час зафиксировано более десяти прилетов КАБ в разных местах города», — информировали в Изюмской ГВА около 10:50.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали девять человек. Из-за обстрелов повреждены два многоквартирных и частный дома, админздание.

Напомним, вечером 14 сентября и ночью 15 сентября российские военные нанесли ряд ударов по Изюму и населенным пунктам Изюмского района, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек пострадали в результате этих атак.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 12:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 сентября город Изюм оказался под массированным обстрелом армии РФ. Оккупанты били КАБами. Уже известно о девяти пострадавших.".