Девять пострадавших: враг массированно атаковал КАБами Изюм

Утром 15 сентября город Изюм оказался под массированным обстрелом армии РФ. Оккупанты били КАБами. Уже известно о девяти пострадавших.

«За последний час зафиксировано более десяти прилетов КАБ в разных местах города», — информировали в Изюмской ГВА около 10:50.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки пострадали девять человек. Из-за обстрелов повреждены два многоквартирных и частный дома, админздание.

Напомним, вечером 14 сентября и ночью 15 сентября российские военные нанесли ряд ударов по Изюму и населенным пунктам Изюмского района, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. 13 человек пострадали в результате этих атак.