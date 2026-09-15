На что Харьков берет международные кредиты: опубликован перечень проектов
Обновление транспорта, расширение метрополитена и модернизация канализационной сети — это ключевые направления, которые Харьков финансирует за счет кредитов от международных финансовых организаций.
Перечень проектов, которые реализуют коммунальные предприятия города при поддержке Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Международного банка реконструкции и развития обнародовали в Стратегии развития Харькова до 2029 года.
Как отмечают в документе, в условиях ограниченности собственных ресурсов для капитальных расходов ключевым инструментом финансирования крупных инфраструктурных проектов остаются местные заимствования и муниципальные гарантии. Среди ключевых направлений:
- Расширение третьей линии метро: 160 млн евро от ЕИБ и ЕБРР направляют на строительство и продление Алексеевской линии подземки (КП «Харьковский метрополитен»);
- Обновление вагонов подземки: 45 млн евро от ЕИБ привлекают на приобретение новых вагонов для Харьковского метрополитена;
- Закупка 57 низкопольных троллейбусов: 10 млн евро от ЕБРР получает КП «Троллейбусное депо № 2»;
- Закупка 49 новых троллейбусов: 10 млн евро от ЕИБ привлечено для КП «Троллейбусное депо № 3»;
- Модернизация канализационной системы: 5,4 млн долларов от МБРР привлекает КП «Харьковводоканал». Средства предназначены для замены 52 насосных установок на канализационных станциях города и пяти погружных насосов на Главной канализационной станции на оборудование, способное работать в затопленном режиме.
Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический.