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На что Харьков берет международные кредиты: опубликован перечень проектов

Транспорт 17:38   15.09.2026
Елена Нагорная
На что Харьков берет международные кредиты: опубликован перечень проектов

Обновление транспорта, расширение метрополитена и модернизация канализационной сети — это ключевые направления, которые Харьков финансирует за счет кредитов от международных финансовых организаций.

Перечень проектов, которые реализуют коммунальные предприятия города при поддержке Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также Международного банка реконструкции и развития обнародовали в Стратегии развития Харькова до 2029 года.

Как отмечают в документе, в условиях ограниченности собственных ресурсов для капитальных расходов ключевым инструментом финансирования крупных инфраструктурных проектов остаются местные заимствования и муниципальные гарантии. Среди ключевых направлений:

  • Расширение третьей линии метро: 160 млн евро от ЕИБ и ЕБРР направляют на строительство и продление Алексеевской линии подземки (КП «Харьковский метрополитен»);
  • Обновление вагонов подземки: 45 млн евро от ЕИБ привлекают на приобретение новых вагонов для Харьковского метрополитена;
  • Закупка 57 низкопольных троллейбусов: 10 млн евро от ЕБРР получает КП «Троллейбусное депо № 2»;
  • Закупка 49 новых троллейбусов: 10 млн евро от ЕИБ привлечено для КП «Троллейбусное депо № 3»;
  • Модернизация канализационной системы: 5,4 млн долларов от МБРР привлекает КП «Харьковводоканал». Средства предназначены для замены 52 насосных установок на канализационных станциях города и пяти погружных насосов на Главной канализационной станции на оборудование, способное работать в затопленном режиме.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 17:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновление транспорта, расширение метрополитена и модернизация канализационной сети — это ключевые направления, которые Харьков финансирует за счет кредитов.".