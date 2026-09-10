Чтобы хотели жить и воспитывать детей — в Харькове приняли стратегию развития

На внеочередной сессии Харьковского горсовета, которая прошла 10 сентября, депутаты утвердили Стратегию развития громады до 2029 года.

В документы прописаны направления восстановления и развития города, а также основные приоритеты на ближайшие годы.

«В основе нашего плана – человек и его безопасность. Все стратегические направления – от децентрализации энергосистемы до создания безопасного образовательного пространства, от поддержки предпринимательства до цифровизации услуг – подчинены одной цели: создать условия, при которых харьковчане хотели бы жить, работать и воспитывать детей именно здесь. Мы работаем для того, чтобы уехавшие имели мотивацию вернуться, а оставшиеся чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне», — цитирует пресс-служба мэрии комментарий о Стратегии городского головы Игоря Терехова.

Заместитель мэра Дмитрий Исаев перечислил пять основных стратегических целей:

Несокрушимый город: построить интегрированную систему городской безопасности и устойчивости, обеспечивающую защиту жизни, непрерывность выполнения критических функций города и сплоченность громады. Город возможностей: обеспечить условия для развития инклюзивной и сплоченной громады, в которой каждый житель имеет возможности для достойного труда, доступа к качественному жилью, современным медицинским и социальным услугам и самореализации. Устойчивый метрополис: восстановить и модернизировать городское пространство по принципу «отстроить лучше, чем было» с приоритетом постоянства и разумного интегрированного управления. Обновленная ​​экономическая идентичность города: трансформировать экономику Харькова в диверсифицированную инновационную систему со сбалансированным развитием хай-тек секторов, модернизированной промышленности и креативных индустрий, обеспечивая создание качественных рабочих мест, удержание талантов и рост доходов общества. Открытое, партнерское и разумное управление: обеспечить функционирование эффективной, прозрачной, адаптивной и интеллектуальной системы управления городом, которая реализует принципы «смарт сити», действует нравственно, активно привлекает граждан и развивает стратегические партнерства.

В мэрии отметили, что Стратегия, кроме прочего, должна стать основой для привлечения международной помощи и сотрудничества с донорами и инвесторами.

Отметим, 5 ноября 2025 года в Берлине презентовали пятилетнюю стратегию Smart City для Харькова. Она предполагает не футуристическое видение, а конкретные решения, пояснили МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster. Один из примеров таких решений — это датчики на улицах, которые передают информацию о трафике, и система автоматически регулирует светофоры, уменьшая пробки.