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Чтобы хотели жить и воспитывать детей — в Харькове приняли стратегию развития

Политика 13:29   10.09.2026
Оксана Горун
Чтобы хотели жить и воспитывать детей — в Харькове приняли стратегию развития

На внеочередной сессии Харьковского горсовета, которая прошла 10 сентября, депутаты утвердили Стратегию развития громады до 2029 года.

 В документы прописаны направления восстановления и развития города, а также основные приоритеты на ближайшие годы.

«В основе нашего плана – человек и его безопасность. Все стратегические направления – от децентрализации энергосистемы до создания безопасного образовательного пространства, от поддержки предпринимательства до цифровизации услуг – подчинены одной цели: создать условия, при которых харьковчане хотели бы жить, работать и воспитывать детей именно здесь. Мы работаем для того, чтобы уехавшие имели мотивацию вернуться, а оставшиеся чувствовали заботу и уверенность в завтрашнем дне», — цитирует пресс-служба мэрии комментарий о Стратегии городского головы Игоря Терехова.

Заместитель мэра Дмитрий Исаев перечислил пять основных стратегических целей:

  1. Несокрушимый город: построить интегрированную систему городской безопасности и устойчивости, обеспечивающую защиту жизни, непрерывность выполнения критических функций города и сплоченность громады.
  2. Город возможностей: обеспечить условия для развития инклюзивной и сплоченной громады, в которой каждый житель имеет возможности для достойного труда, доступа к качественному жилью, современным медицинским и социальным услугам и самореализации.
  3. Устойчивый метрополис: восстановить и модернизировать городское пространство по принципу «отстроить лучше, чем было» с приоритетом постоянства и разумного интегрированного управления.
  4. Обновленная ​​экономическая идентичность города: трансформировать экономику Харькова в диверсифицированную инновационную систему со сбалансированным развитием хай-тек секторов, модернизированной промышленности и креативных индустрий, обеспечивая создание качественных рабочих мест, удержание талантов и рост доходов общества.
  5. Открытое, партнерское и разумное управление: обеспечить функционирование эффективной, прозрачной, адаптивной и интеллектуальной системы управления городом, которая реализует принципы «смарт сити», действует нравственно, активно привлекает граждан и развивает стратегические партнерства.

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В мэрии отметили, что Стратегия, кроме прочего, должна стать основой для привлечения международной помощи и сотрудничества с донорами и инвесторами.

Отметим, 5 ноября 2025 года в Берлине презентовали пятилетнюю стратегию Smart City для Харькова. Она предполагает не футуристическое видение, а конкретные решения, пояснили МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster. Один из примеров таких решений — это датчики на улицах, которые передают информацию о трафике, и система автоматически регулирует светофоры, уменьшая пробки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 13:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского горсовета, которая прошла 10 сентября, депутаты утвердили Стратегию развития громады до 2029 года".