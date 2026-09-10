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Столкнулись по пути в супермаркет в Лозовой, а закончилось тяжкими телесными

Происшествия 13:41   10.09.2026
Оксана Горун
Столкнулись по пути в супермаркет в Лозовой, а закончилось тяжкими телесными

Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении пешехода в Лозовой. Драка случилась еще в феврале.

История для одного из участников закончилась в больнице. А начиналась с похода в супермаркет со знакомой. Когда пара шла к магазину, мужчина столкнулся со встречными пьяными гражданами.

«Один из нетрезвых мужчин задел потерпевшего плечом, между ними возник внезапный словесный конфликт. В ходе спора двое злоумышленников устроили драку, нанеся 49-летнему мужчине тяжкие телесные повреждения. После совершенного нападавшие покинули место происшествия», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Несмотря на бегство с места драки, подозреваемых все же нашли и задержали. Полицейские сообщили: это жители Лозовой 19 и 35 лет. Старшего из них уже судили за имущественные преступления. Обоих отправили в СИЗО. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Харькове возле ТРЦ в Салтовском районе жестоко избили и ограбили мужчину. О подозрении в этом преступлении сообщили двум мужчинам.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 13:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении пешехода в Лозовой. Драка случилась еще в феврале".