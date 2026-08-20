Возле ТРЦ в Харькове жестоко избили мужчину: подозреваемых задержали

Правоохранители сообщили о подозрении двум мужчинам, которые, по данным следствия, жестоко избили горожанина и ограбили его.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 33-летний потерпевший поздно вечером находился возле ТРЦ в Салтовском районе.

«К нему подошел неизвестный и попросил деньги на алкогольные напитки. После непродолжительного разговора, получив отказ, незнакомец пошел дальше, где встретил своего знакомого. Вдвоем они вернулись к мужчине и стали избивать его руками и ногами. В результате ударов потерпевший получил многочисленные телесные повреждения. Потеряв сознание, пострадавший выпустил из рук мобильный телефон и упал на землю», – рассказали правоохранители.

Фигуранты, продолжают в полиции, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, забрали его телефон, рюкзак с личными вещами и деньгами в сумме 25 700 гривен.

Правоохранители установили вероятных нападающих. Ими оказались 29-летний и 53-летний мужчины. Они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, добавили копы.

Им сообщили о подозрении в разбое. Если вину докажут, фигурантам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.