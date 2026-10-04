Восстановление леса на Журавлевке: в субботу сеяли дубы и сливы с абрикосами

Биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.С. Сковороды Юрий Бенгус пригласил желающих присоединиться к восстановлению Журавлевского леса. Об итогах мероприятия он написал в Facebook.

«Среди принесенных желудей оказался образец плодов красного дуба. Его не сеяли, оставили для озеленения придомовых территорий, откуда он не попадет в лес. Кроме желудей дуба обыкновенного – посеяли сливы и абрикосы (это уже наши капризы). Увидели немало двухлетних сеянцев из желудей, которые мы посеяли в 2024 году и не заметили в прошлый раз. Также нашли еще несколько немаленьких дубочков, ранее занесенных сюда птицами. Один из них вырос выше двух метров и дал хороший прирост, так что это место имеет подходящие грунтовые условия для роста дуба обыкновенного», — написал Бенгус.

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Напомним, в сентябре 2023-го Юрий Бенгус объяснил, что большие сосны в Журавлевском лесу сохнут не из-за того, что их травят, а из-за корневой губки, которая развивается в хвойных монопосадках. Ученый предложил высаживать не только хвойные, но и лиственные деревья. С целью создать более устойчивый к болезням смешанный лес, в 2024 году он посеял десятки тысяч желудей. В августе 2025-го поделился результатами: проросло до тысячи дубов.

Коммунальщики харьковского зеленстроя также садят деревья на Журавлевке. Пока что они не занимаются территорией, которая находится возле ТРЦ «Караван», так как она не обследована полностью саперами. Однако обещают обратить пристальное внимание на этот участок в ближайший сезон-два. За концепцию возрождения именно этого участка взялось французское архитектурное бюро Martin Duplantier Architectes. На той стороне, что рядом с островом, из травы уже виднеются сосны, высаженные в предыдущие годы. Чтобы новый лес снова не погиб от грибковых болезней, от исключительно хвойных посадок отказались. На этой территории создают смешанную экосистему, высаживая сосны вместе с дубами.